Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

KİLİS (AA) - Kilis'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erol Bulut yönetimindeki 27 B 4778 plakalı motosiklet, Kilis-İslahiye kara yolunun 40'ıncı kilometresi Gülbaba köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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