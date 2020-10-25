Karkamış sınır kapısında kaçak sigara yakalandı
25.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:42
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 480 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan sigaraların imha edileceği bildirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı