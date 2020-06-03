Kilis'te hayat normale döndü
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Kilis'te hayat normale döndü

Kilis'te hayat normale döndü Kilis'te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra aileler çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkarken caddelerde yoğunluk yaşandı.

03.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:56

Kilis'te hayat normale döndü

KİLİS - Kilis'te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra aileler çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkarken caddelerde yoğunluk yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp çarşıya çıktılar. Kilis'te caddelerde yoğunluk yaşanırken,

Bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi. Adete Kilis Korona virüs öncesindeki günleri aratmadı.

Kilis'te hayat normale döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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