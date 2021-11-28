Kılıçdaroğlu: Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille bağırarak her yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı video ile vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, evinde çektiği videoda "Sevgili halkım, sizi yine evimde ağırlıyorum. Konuşmamız gereken bazı meseleler var" ifadeleriyle vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Derin bir ekonomik krizin içindeyiz. Gidiyoruz hep beraber bir kıyamete. Ancak kanımca halkımız gerçekte olup biteni henüz tam olarak idrak etmiş değil. Amacım bu videoyla olup biteni anlaşılır bir şekilde anlatabilmek. Sizden ricam tüm ön yargılarınızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmanız ve beni kulağınızla değil, kalpten dinlemenizdir. Dinleyin çünkü yoksulluğumuzu, yaşatılan derin yoksulluğu konuşmamız lazım. Bu topraklar yoksulluğa hiç yabancı olmadı maalesef. Yeni bir şey değil ki bizlerin yoksulluğu. Hükümetler geldi gitti yıllar boyu, ne muktedirler gördü bu topraklar ama kaderimiz hiç değişmedi. Bu topraklarda hiç değişmedi bir dilim kuru ekmeğin kavgası. Söyledim, yine söylüyorum; iktidar olmak bana yetmiyor. Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı? Sevgili gazeteciler, lütfen artık strateji falan demeyin. Strateji bizim işimiz değil, o gençlerin işi. Ben milletimle hellaleşme aşamasına geçmiş bir siyasetçiyim. Benim stratejilerle falan işim olmaz" ifademerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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