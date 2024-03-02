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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Vefa göstermek için partiyi iktidar yapmalıyız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefa ve onur ödüllerinin verildiği bir programda yaptığı konuşmada, CHP'nin bir genel başkanına ve tüm genel başkanlarına vefa göstermek için partiyi iktidar yapmaları gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin bir genel başkanına ve tüm genel başkanlarına vefa göstereceksek bunu partilerini iktidar yaparak göstereceğiz." dedi.

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde CHP Beylikdüzü İlçe Örgütünce düzenlenen "Vefa Ödülleri" programına katılan Özel, vefa ve onur ödüllerinin seçim kuruluna seçimleri için teşekkür etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Vefa kelimesinin aslında bizim gibi kurumlar için iki anlamı var. Biri manevi, diğeri maddi anlamı. Manevi anlamı, vefa duyguları açısından son derece onur verici, hakkın teslim edilmesi, hatırlanması, emeklerinin boşa gitmemesi, söylediği sözün uçup gitmediğinin, yazdığı yazının silinmediğinin görülmesi açısından son derece kıymetli. Maddi anlamı, o da kurumsal hafızanın önemine yapılan vurgu. Kurumsal hafıza ki bundan sonraki süreçte o kurumda yapılacak tüm iş ve işlemler, hele ki bu kurum bir ülkenin ana muhalefet partisiyse bundan sonra yürütülecek tüm siyasi yürüyüş, yol ve menzile yönelik son derece önemli, kıymetli bir adım."

Vefa gecesini CHP'nin ilçe başkanlığının düzenlediğini anımsatan Özel, partisinin bu geceyi kurumsal olarak genel merkez düzeyinde sahiplendiğini, daha önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün de kendisinin geceye katıldığını kaydetti.

"Sahiplenmenin başarısıdır bu"

Özel, düzenlenen programın önemine işaret ederek, "Örnek alınacaksa bu işin örnek alınması, ders alınacaksa bundan ders alınması lazım. Öyle 'Vefa gösteriyoruz.' diye vefa gösterilmeyen değil, kurumsal kimliğin sahiplendiği ve bugünlere birbiriyle itişe kakışa değil, birbirinin eksiğini bulanların değil, birbirine çelme takanların değil, ta o günden bugüne dayanışarak gelenlerin, kol kola girenlerin, birbirine kol kanat gerenlerin ve örgütü tüm kademeleriyle dışlamak değil, sahiplenmenin başarısıdır bu." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde ulusal çaptaki en önemli vefanın, o ülkenin kurucu kadrolarına duyulanı olduğunu vurgulayan Özel, "İster hayatta olsunlar, ister olmasınlar, ister sonuncusu olsun, ister birincisi olsun, Cumhuriyet Halk Partisinin bir genel başkanına ve tüm genel başkanlarına vefa göstereceksek bunu partilerini iktidar yaparak göstereceğiz." diye konuştu.

Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu bazı isimler de konuşma yaptı.

Türkiye Vefa Ödülü eski İmar ve İskan Bakanı Erol Tuncer'e, Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verildi.

Partiden bazı isimlere de çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA / Politika

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