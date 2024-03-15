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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Yerel yönetimlerde iktidar olacağız'

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de yaptığı konuşmada, partinin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar olacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidara taşıyacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli programlar ve ziyaretler için dün Rize'ye geldi. Dün yaptığı ziyaretlerin ardından Erbakan, bugün esnaf ziyareti yaptı. Erbakan, Şeyh Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Erbakan yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Yeniden Refah Partimiz, Türkiye genelinde sandıkları patlatacak. Meydanlar, anketler ve milletimiz bunu söylüyor. Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı bunu söylüyor. 260 binden 475 bine 6 ay içerisinde geldi. 6 ayda yüzde 85 büyüme oranı demektir. Bu sonuçlar Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline getirmiştir. Bütün anketçiler, siyaset bilimciler, hatta rakip siyasi partideki siyasetçiler, sosyologlar hepsi hep bir ağızdan diyorlar ki 'Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak.' Bunu Türkiye'nin her köşesinde görüyoruz. Üye sayılarımızdaki patlamadan görüyoruz. Ayda 475 bin üye sayısına çıktık. İnşallah seçime kadar 500 bini geçmiş olacağız. Seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Yeniden Refah Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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