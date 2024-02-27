CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı'nın Hayvancılık Yol Haritasını Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hayvancılıkla ilgili açıkladığı yol haritasını eleştirdi. Adem, "AKP'li Tarım Bakanı, 2024-2028 yıllarında uygulanacak 10 maddelik 'Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladı. 22 yıldır çözemedikleri hayvancılığın sorunları için 10 maddelik yol haritası açıkladılar. Hayvancılık bitti, iktidar yeni harekete geçiyor. Güler misin, ağlar mısın? Şaşırıp kalır mısın?" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı 10 maddeden oluşan "Hayvancılık Yol Haritası"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE, KENDİ KENDİNE YETEN TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKESİ OLMAKTAN ET İTHAL EDEN BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜ"

"AKP'li Tarım Bakanı, 2024-2028 yıllarında uygulanacak 10 maddelik 'Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladı. 22 yıldır çözemedikleri hayvancılığın sorunları için 10 maddelik yol haritası açıkladılar. Hayvancılık bitti, iktidar yeni harekete geçiyor. Güler misin, Ağlar mısın? Şaşırıp kalır mısın?

Yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının yanında plansız uygulamalar, Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale getirirken, her geçen yıl daha da çıkmaza sürüklüyor. Türkiye, kendi kendine yeten tarım ve hayvancılık ülkesi olmaktan, et ithal eden bir ülkeye dönüştü. Yıllarca açıklanan yol haritaları, stratejik planlar, ulusal kalkınma planları yaralara merhem olmadı. Tam tersine hem üretici hem de tüketici tarafında çıkmazları arttırdı. Kırsal yoksullaştırıldı. Üretici borçlandırıldı. Çözümü üretmek yerine, gümrük duvarlarını kaldıranların, derhal bu yanlıştan dönmelerini istiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde de 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Yapılan her ithalat, kırsalda yetiştiricileri üretimin dışına itiyor. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla, büyükbaş hayvan varlığında yüzde 3'e varan bir azalma olmuştu. Küçükbaş hayvancılıkta bu oran çok daha yüksek. Yetiştiricilerin, 'Kar etmiyoruz, bu işi bırakacağız' şeklindeki isyanları yıllarca dikkate alınmadı.

"SÜT SIĞIRCILIĞI DA CAN ÇEKİŞİYOR"

Sorun sadece besicilik tarafında da değil, süt sığırcılığı da can çekişiyor. Çiğ süt fiyatının, maliyetinin çok altında kalması sebebiyle birçok yetiştiricimiz hayvanlarını kesime göndererek, üretimden koptu. Üretimden kopan bir yetiştiriciyi nasıl destekleyeceksiniz?

Şimdi, 'maliyetler artı makul karlılık ile hem üretici hem tüketici memnun edilecek' gibi açıklamalar yapılıyor. Üretici kısmında karlılık diye bir şey kalmadı, değişim olmazsa yetiştiricilik de kalmayacak. Tüketici tarafında ise, son 5 yılda fiyatlar 10 kattan fazla arttığı için kasap reyonlarına halkımız hasret bırakılmış durumda. Yetiştirici, işletmesinin devamlılığını sağlayabilmek için öncelikli olarak omuzlarına yüklenen girdi maliyetlerinin yükünü azaltabilmeli. Ortaya konan yol haritasında yem maliyetlerini nasıl düşürüleceğine dair somut adımlar görmüyoruz. Gördüğümüz, yine bitkisel üretimden ayrı tasarlanmış, 10 maddede özetlenebilen bir solukta okunan ancak, bağlamından uzaklaştırılmış önerilerden oluşuyor."