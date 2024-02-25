İYİ Parti Afyonkarahisar ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, bir otelde düzenlenen Afyonkarahisar ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı.

İYİ Partinin çağdaş cumhuriyet değerlerine ve ilkelerine bağlı, onun takipçisi bir parti olduğunu dile getiren Zorlu, İYİ Partinin mührünü 31 Mart'ta ülkenin her yerine vuracaklarına inandıklarını söyledi.

Zorlu, İYİ Parti olarak tek başına iktidar yolculuğuna 31 Mart seçimleriyle başlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple diyoruz ki inşallah 31 Mart 2024'te her yerde İYİ Parti kazanacak. Afyonkarahisar, cumhuriyetin kadim şehridir. Afyonkarahisar binlerce yıllık bir geçmişe sahip üç bölgemizin kesişme noktası. Bildiğim kadarıyla beş farklı demir yolu hattının bir kesişme noktasından bahsediyoruz. Eğer bir değişim yaşanacaksa bu ülkede Afyonkarahisar'da da yaşanmasını ümit ediyoruz. İki taraf arasında sıkışmış milletimizin, kutuplaşmış ülkemizin insanını bu değerler etrafında yeniden ayağa kaldırmaya aday Alper Yağcı başkanımızla inşallah başlayalım ve bu değişimi gerçekleştirerek Afyonkarahisar'a şöyle rahat bir nefes aldıralım. Uzlaşmanın, birlikte yaşamın alanını yeniden açalım."

Programda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu da bir konuşma yaptı.

Daha sonra, belediye başkan adayları toplu fotoğraf çektirdi.