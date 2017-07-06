Kıbrıs Görüşmeleri Olumsuz Sonuçlandı

İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Kıbrıs Görüşmeleri Olumsuz Sonuçlandı

İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Kaynak: Dunya.com