Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, 50 yıllık müzakere sürecinin bir daha aynı çerçevede, ucu açık, sonuçsuz bir sürecin parçası olmayacağını söyledi.

Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yıl dönümü çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Yavuz Çıkarma Plajı'ndan tören alanına atletler tarafından getirilen ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını simgeleyen bayrakları öperek alan Akıncı, atletleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gecen yıl yapılan Kıbrıs Konferansı sonrasında tarafların bir durum değerlendirmesi yapmasını ve taraflar istekliyse kendisinin yardıma hazır olacağını belirttiğini anımsattı.

Guterres'in geçici bir misyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin 23 Temmuz'da Kıbrıs'a gelerek iki liderin yanı sıra garantör ülkeleri de ziyaret etmesinin beklendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bilinen ve aslında kanıtlanmış bir gerçektir ki, bizim nabzımız her zaman barıştan, çözümden, iş birliğinden yana atmıştır. Biz her zaman halklar arasında barış içinde, dostane ilişkilerin savunucusu olduk." diye konuştu.

Akıncı, savaşın, kan ve gözyaşı demek olduğunu, toplumların ancak barış ortamlarında gelişebileceğini ve kalkınabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Adamızda karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla kalıcı barış koşullarını yaratmak için her türlü çabayı harcadık. Kıbrıs Türk halkı olarak, 2004 referandumunda da, Crans-Montana konferansında da ve nihayet Rum liderliğine 30 Nisan 2018 tarihinde yapmış olduğum çağrı ile de çözüm irademiz defalarca kanıtlanmıştır. Çünkü bizim çözüm hedefimiz, taktiksel bir manevra değil, stratejik bir tercih anlamında olmuştur. Bu hedefe varılamamışsa bundan sorumlu olan biz değiliz. Bir yerde sorun varsa çözüm için arayışlar da devam edecektir. Ancak 50 yıldır devam eden arayışların neden sonuç vermediğini de başta BM olmak üzere tüm tarafların ciddiyetle sorgulamasının vakti gelmiş ve geçmiştir. Kıbrıs'taki iki taraftan birini, tüm Kıbrıs'ın tek yasal sahibi sayıp diğer toplumu dışlayan, izole eden anlayışlarla çözüme değil, statükonun devamına hizmet edildiğinin artık anlaşılması gerekir."

Kıbrıs Türk tarafı ucu açık bir müzakere sürecinin parçası olmayacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendilerinin eşitlik, özgürlük ve güvenlik ilkelerinden ödün vermeden kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade ederek, "50 yıllık müzakere sürecinin bir daha aynı çerçevede, ucu açık, sonuçsuz, takvimsiz olarak devam edemeyeceğini, böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı bir kez daha belirtmeyi görev biliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik Dairesi Halk Dansları ekibi, Polis Motorlu Tim ekibi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösteri sundu.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TSK Temsilcisi Orgeneral Atilla Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, diğer askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.