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KESK ve Eğitim-Sen heyetinden CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına ziyaret

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
KESK ve Eğitim-Sen heyetinden CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile Eğitim-Sen heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile Eğitim-Sen heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ve partililerle bir araya geldi.

Gergöz, KESK ve Eğitim-Sen heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Heyete, Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Ender Karaaslan'da eşlik etti.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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