Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü

19.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:48
Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebatın zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebatın zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerç Boğazı açıklarındaki Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki 8 kişilik mürettebattan 5 kişi gıdadan zehirlendi.

Zehirlenen mürettebat arasında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisi verilirken olay yerine ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Geminin Kerç Boğazı'ndaki "Kavkaz" limanına fırtına nedeniyle yanaşamadığı aktarıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin de konuyla ilgili Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 16:54:05. #1.14#
title