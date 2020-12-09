Keçiören belediyesinden gaziler için anlamlı hizmet
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Keçiören belediyesinden gaziler için anlamlı hizmet

09.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:10
Keçiören belediyesinden gaziler için anlamlı hizmet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı belediye imkanlarıyla tadilat ettirmek için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı belediye imkanlarıyla tadilat ettirmek için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Başkan Altınok, "Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza başladık. Herkes bu vatanda yaşamayı şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza borçludur. Yurt içinde ve yurt dışında, devletimiz, bayrağımız, milletimiz için nöbet tutan, cepheye koşan, canını siper eden tüm kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz" dedi.

"Konforlu tedavi imkanı sunacağız"

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan tadilatla gazilere konforlu bir tedavi imkanı sunmak istediklerini aktaran Altınok, "Hastanemizin cerrahi binasında gazilerimize ait koğuş sisteminde hizmet veren katı tek kişilik ve iki kişilik odalar haline getireceğiz. Bu katta toplamda 26 oda yer alacak. İçinde özel banyo ve tuvaletler de bulunacak. Gazilerimize ait kişisel alanları genişleterek tedavi süresince kahramanlarımızı rahat ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören belediyesinden gaziler için anlamlı hizmet
Keçiören belediyesinden gaziler için anlamlı hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Gençoğlu

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