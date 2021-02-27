Keban'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Keban'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

27.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:38
Keban'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Keban ilçesinde yüz yüze eğitim dolaysıyla Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Keban ilçesinde yüz yüze eğitim dolaysıyla Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Toplantı Salonunda Kaymakam Hasan Akbulut başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürlerinin katılımıyla Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yüz yüze eğitim öncesinde okulların ihtiyaçları ve yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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