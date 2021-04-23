Kayserisporlu Sapunaru: Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyledi
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Kayserisporlu Sapunaru: Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyledi

Kayserisporlu Sapunaru: Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyledi
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Cristian Sapunaru, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyleyerek, planlarını bildirdi.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Cristian Sapunaru, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyleyerek, planlarını bildirdi. Antrenör kararına saygı duyuyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un Romanyalı futbolcusu Cristian Sapunaru, takımdaki durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından kadro dışı bırakıldığını belirten Sapunaru, "Merhaba Kayserispor ailesi. Bu 3,5 yıl için sana teşekkür etmek istedim. Burada evimde gibi hissettim. Kariyerimin güzel bir dönemiydi. Bana sunduğun tüm sevgi ve destek için minnettarım. Biliyorum hala 1 yıl daha sözleşmem var ama gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor. Kayserispor'un kaptanı olmaktan, bu dönemde harika takım arkadaşlarıyla olmaktan gurur duydum. Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyleyerek, planlarını bildirdi. Antrenör kararına saygı duyuyorum. Katılmasam bile saygı duymak zorundayım. Çünkü bu kulübe saygı duyuyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Kayserispor'u her zaman kalbimle destekleyeceğim" ifadelerine yer verdi.2017-2018 sezonu başında Romanya takımı Astra'dan Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen Cristian Sapunaru geride kalan 3.5 sezonda 87 kez sarı kırmızılı formayı giydi. 37 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı forma ile 3 gol attı.  


Kayserisporlu Sapunaru: Teknik direktör artık takımın bir parçası olmadığımı söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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