Kayseri'den kısa kısa

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard ve Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteleri sıralamasında ilk 30'a girdi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard ve Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı WURI 2021 Dünya Yenilikçi Üniversiteleri sıralamasında ilk 30'a girdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AGÜ, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl değerlendirme kriterleri arasına ilk kez alınan "kriz yönetimi" kategorisinde dünya ikincisi, ayrıca "öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik" kategorisinde de dünya altıncısı olarak büyük bir başarı elde etti.

İki yıl üst üste listede ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi olan AGÜ hem üniversiteye hem de Türkiye'ye büyük bir başarı kazandırdı.

Başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ'nün kısa sürede Times Higher Education (THE), QS (Quacquarelli Symonds), U-Multirank gibi dünyanın prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekmeyi başardığını ifade etti.

Aynı zamanda Hansa Üniversiteler Birliği üyesi de olan AGÜ'nün uzun vadeye yayılan, planlı bir uluslararasılaşma ve markalaşma stratejisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu amaca ulaşma noktasında emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Talas Belediyesinin hediye ettiği asker çantalarına yoğun ilgi

Talas Belediyesinin vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere hediye ettiği asker çantasında yoğun talep yaşanıyor.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan uygulamayla ilçe sınırları içerisinde ikamet eden Mehmetçiklerin, kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemelerin yer aldığı çantaya başvurular hızla sürüyor.

Bir hafta önce başlayan uygulamayla 50 Mehmetçik, asker çantalarını alarak kışlaların yoluna koyuldu.

Uygulamadan haberdar olup asker çantasını alan 27 yaşındaki Ahmet Alemdar Ayvaz, Yalçın'a teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya