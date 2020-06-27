Kayseri'de 'YKS' sessizliği
Kayseri'de 'YKS' sessizliği Yükseköğretim Kurumu Sınavı nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı.
27.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:10
Kayseri'de 'YKS' sessizliği
KAYSERİ - Yükseköğretim Kurumu Sınavı nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı.
YKS nedeniyle 9: 30-15: 00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda trafik yoğunluğu azaldığı da görüldü. Polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.
Kaynak: İHA