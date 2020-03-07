Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
07.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:38
Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Abdullah Kaya idaresindeki 28 TB 989 plakalı otomobil, Saraycık mevkisinde yol kenarına devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Mustafa Denizli ve Emin Karademir, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA