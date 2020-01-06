Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

06.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:25

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi evinde ağırladığı Yerköyspor'u 5-1 mağlup eden Başakpınar Belediyespor, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası Başakpınarlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.



Stat: Başakpınar



Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Mehmet Koç xxx, İzzet Samur xxx



Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç xxx (Dk. 73 Ayhan Akkum x)Ahmed Asaa Mohd xxx, Engincan Özcan xxx, Umut Akyol xxx, Bünyamin Coşkun xxx, Abdurrahim Çopur xxx, Enes Koç xxx, İsmail Erdi Halis xxx, Harun Aslan xx (Dk. 58 Ahmet Karabacak x), Salih Kamacı xxx (Dk. 78 Furkan Engin x) Resul Yıldırım xxx



Yerköyspor: Ayhan Baklacı x, Fırat Daş x, Okan Koyuncu x, Özcan Taşdelen x, Ali Benli x, Ahmet Şahin x, Fatih Kin x, Zeki Koçer x, Levent Tohma x (Dk. 46 Hasan Hüseyin Akkuş xx), Emrah Kaplan Giray x, Ahmet Sarı x



Goller: Salih Kamacı Dk. 38 ve 55, Engincan Özcan Dk. 62, Resul Yldırım Dk. 77 ve 90 (Başakpınar Belediyespor), Hasan Hüseyin Akkuş Dk. 48 (Yerköyspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA