KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSE 'ÇİKOLATA' SÜRPRİZİ

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kavga ihbarına giden polise, 'Polis Haftası' dolayısıyla çikolatalı sürpriz yapıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kavga ihbarına giden polise, 'Polis Haftası' dolayısıyla çikolatalı sürpriz yapıldı. Gürpınar Genç Kızılay üyelerinin yaptığı sürpriz, polisleri mutlu etti. O anlar cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlamak isteyen Gürpınar Genç Kızılay ekibi, polisi arayarak kalabalık iki grubun Cumhuriyet Mahallesi'nde kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. Anons üzerine haber merkezi tarafından olay yerine en yakın polis ekibi gönderildi. Kısa sürede verilen adrese gelen polis ekibi, Genç Türk Kızılay ekibi tarafından alkışlarla karşılandı. Ekibin elinde çikolata gören polisler, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Polis ekiplerinin özverili çalışmaları için sürpriz bir etkinlik yaptıklarını belirten Genç Kızılay ekibi, can ve mal güvenlikleri için gece gündüz çalışan polis ekiplerine teşekkür etti. Polis ekipleri ise, hazırlanan kutlama için Genç Kızılay üyelerine teşekkür ederek, görevlerine geri döndü. O anlar cep telefon kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı