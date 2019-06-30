Kavak'ta kurban satışları başladı

Samsun'un Kavak ilçesinde kurban satışları başladı.

Şeyhli Mahallesinde kurbanlık hayvan yetiştiren Bilal Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl kurban döneminde ortalama 25-30 büyükbaş hayvan sattığını söyledi.

Demirhan, bu yıl kurbanlıkların geçen yıla oranla ortalama yüzde 25 artacağını belirterek, "Bu yılki yem girdi fiyatları geçen yıla oranla bir hayli yüksek. Bu girdi fiyatları kurbanlıkların satış fiyatını da olumsuz etkiledi. Şu anda kurbanlık satış fiyatı geçen yıla oranla yüzde 20-25 arasında zamlandı."dedi.

İlçede hayvan pazarı bulunmadığından kurbanlık hayvan ihtiyacını besi ahırlarına giderek karşıladıklarını ifade eden Erdoğan Günay ise geçen yıl 9 bin liraya aldıkları kurbanlık hayvanın benzerinin bu yıl 10 bin 500 liraya satın aldıklarını belirtti.

Kavak'ta küçükbaş kurbanlıkların bin 250 ile 2 bin 500 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA