Katar Emiri Al Sani, Kuveyt Emiri Sabah'tan ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin yazılı mesaj aldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin yazılı bir mesaj aldığı bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin yazılı bir mesaj aldığı bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

Görüşmede Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed, Katar Emiri Temim'e Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın yazılı mesajını iletti.

Açıklamada, mesajın iki ülkeyi birbirine bağlayan derin kardeşlik ilişkileri, bu ilişkileri destekleme ve güçlendirme yollarının yanı sıra ortak önemi haiz konularla alakalı olduğu belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Katar Emiri ile görüşmeden önce Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

İkili görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğini ve bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez