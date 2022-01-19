Kastamonu'nun 17 ilçesinde eğitime kar nedeniyle ara verildi - Haberler
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Kastamonu'nun 17 ilçesinde eğitime kar nedeniyle ara verildi

Kastamonu'nun 17 ilçesinde eğitime kar nedeniyle ara verildi
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun 19 ilçesinin 17'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu'nun 19 ilçesinin 17'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devrekani, Doğanyurt, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide ve Daday ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan kent merkezinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Çatalzeytin, Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Haber

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