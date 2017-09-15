Kaşlarıyla Dalga Geçilen Model Sophia Hadjipanteli, Şimdi Paraya Para Demiyor

Kıbrıs Rum Kesimi doğumlu model Sophia Hadjipanteli sarışın olmasına rağmen, kaşlarına daha çok dikkat çekmek için siyaha boyadı. Herkes onunla alay etti ama o servetine servet kattı.

"İNSANLAR KAŞLARIMIN İTİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Sophia Hadjipanteli, "İnsanlar kaşlarımın itici olduğunu söylüyor. Ama insanların ne düşündüğünü umursamıyorum. Çünkü ben yüzümün, kaşlarımın bu haliyle daha güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.

KAŞLARINDAN SERVET KAZANIYOR

Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun da birleşik kaşlı olmasıyla bilindiğini ve kendisini doğal görünümüyle kucaklamanın ve kabul etmenin mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Çocukken arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalan güzel yıldız, şimdi kaşları sayesinde servetine servet katıyor.