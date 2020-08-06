Kartal Belediyesi üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında
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Kartal Belediyesi üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında

Kartal Belediyesi tercih döneminde Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan üniversite adaylarına "Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı" hizmeti veriyor.

Kartal Belediyesi üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında
06.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:19

Kartal Belediyesi tercih döneminde Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan üniversite adaylarına "Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı" hizmeti veriyor.

Kartal Meydanı'nda kurulan stantta 3 uzman eğitim danışmanı tarafından verilen danışmanlık hizmetiyle gençlere sahip oldukları yüzdelik dilimleri ile ilgili veriler paylaşılıyor, tercih alternatifleri ve tercih edebilecekleri okullar ile ilgili bilgiler veriliyor.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak verilen tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen Kartallı gençler, 14 Ağustos'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında Kartal Meydanı'ndaki standı ziyaret edebilir.

Kartal Belediyesi olarak, ücretsiz sunulan danışmanlık hizmeti ile okul ve bölüm tercihleri sırasında yoğun stres yaşayan gençlerin yüklerini bir nebze olsun hafifletmek istediklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kartallı kardeşlerimizin, puanları ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihi yapabilmeleri amacıyla yoğun bir çalışma yürüten 'Ücretsiz Tercih Danışmanlığı' bu kez de üniversite adayı gençlerimiz için hizmet veriyor. 3 uzman eğitim danışmanımız, 14 Ağustos'a kadar genç kardeşlerimizin geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamak amacıyla Kartal Meydanı'nda olacak. Kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeleri, geleceklerini doğru yönlendirmeleri ve bilinçli tercih yapabilmeleri amacıyla gençlerimiz ve ailelerini ücretsiz danışmanlık noktasını ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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