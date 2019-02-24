Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana piknik yapmaya giden beş kişinin içerisinde olduğu otomobil, kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu aracı saplandığı yerden çıkardı.

Araç içerisinden çıkarılan beş kişi de itfaiye ekiplerince şehir merkezine getirildi.

Kaynak: AA