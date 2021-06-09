Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir tıra düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir tıra düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçlarının önlenmesi ve uyuşturucuya sıfır tolerans anlayışıyla çalışma yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda Yenice ilçesinde durdurulan bir tırda arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 şüpheli şahsın üzerinde, uyuşturucu madde arama köpeği Radar'ın katılımı ile yapılan aramada, uyuşturucu/uyarıcı niteliği bulunan değişik türlerde 163 gram uyuşturucu madde ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş olup, bir şüpheli tutuklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler