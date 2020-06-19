Karabük Belediyesinden yağmur suyu drenaj çalışması
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Karabük Belediyesinden yağmur suyu drenaj çalışması

Karabük'te, şehir merkezi olmak üzere ana arterlerde yağmur suyuna bağlı sel ve su baskınlarını ortadan kaldırılması hedeflenen yağmur suyu drenaj çalışmasında ilk beton boru konuldu.

19.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:50

Karabük'te, şehir merkezi olmak üzere ana arterlerde yağmur suyuna bağlı sel ve su baskınlarını ortadan kaldırılması hedeflenen yağmur suyu drenaj çalışmasında ilk beton boru konuldu.

Yan hatlarla yaklaşık 120 kilometreyi bulacak proje, Soğuksu Kapalı Spor Salonu önünde ilk beton borunun konulması ile başladı.

Projenin yaklaşık 4,5 kilometrelik ilk etabı, Soğuksu Kapalı Spor Salonu önünden başlayıp, Menderes ve Fevzi Fırat caddelerinden çift kol halinde ilerleyip Balıkpazarı'nda son bulacak.

Proje daha sonra ise 5000 Evler Mahallesi'nde devam edecek. Proje ile kentte yağmur suyuna bağlı sel baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Projenin 30-35 milyon lira civarında bitmesi öngörülüyor"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle Karabük'ün örnek bir şehir haline geleceğini ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Karabük emanet edeceklerini söyledi.

Yağmur suyu drenaj çalışmasının Karabük'ün en önemli projelerinden birisi olduğunu belirten Vergili, "Yağmur suyu drenaj projemizin ana arterleri 90 kilometre boyunda. Yanlarıyla beraber hemen hemen 100-120 kilometreyi geçecek bir proje. Bu proje devlet birim fiyatlarına göre aşağı yukarı 95 milyon liralık bir proje olmasına rağmen, Karabük Belediyesinin özverili çalışmaları neticesinde 30-35 milyon lira civarında bitmesi öngörülüyor. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu projeyi tamamlayarak hayata geçirmek." dedi.

"Karabük bu projeyle örnek bir şehir olacak"

Vergili, projenin 2 yıldan daha kısa sürede bitirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Bu proje belki de Türkiye'de bir ilk olacak. Bizim ölçeğimizdeki hiçbir şehirde şehrin yağmur suyu drenaj hattı tamamlanmış değil. Bu proje bir milyon nüfuslu şehirlerde dahi tamamlanmamıştır. Karabük bu projeyle örnek bir şehir olacaktır." diye konuştu.

Karabük Belediyesinden yağmur suyu drenaj çalışması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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