05.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:20

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle havalimanı istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.

Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

Niksar-Tokat yolunun 22-26, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde sol şeritte daraltma yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönündeki güney tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA