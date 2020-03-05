Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle havalimanı istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.
Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde sol şeritte daraltma yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönündeki güney tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA