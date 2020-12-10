Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı
10.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:14
Bingöl'de dün başlayan ve il genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, ulaşıma açıldı.
Bingöl'de dün başlayan ve il genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, ulaşıma açıldı.
Bingöl genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede artan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunu, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yer yer 10 santimetreyi aştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık