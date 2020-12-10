Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı

10.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:14

Bingöl'de dün başlayan ve il genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, ulaşıma açıldı.

Bingöl'de dün başlayan ve il genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, ulaşıma açıldı.

Bingöl genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede artan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunu, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yer yer 10 santimetreyi aştı.

Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı
Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı
Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı
Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

İlgili Haberler

Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Pınar Altuğ Perihan Savaş
Spor Neymar Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:15:48. #1.14#
title