Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı
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Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı Malatya'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

22.09.2020 02:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 03:16

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

MALATYA - Malatya'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.T. idaresindeki Fort marka 18 DP 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp Derme sulama kanalına uçtu.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Y.T. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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