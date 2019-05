Kalp Krizi Geçiren Iker Casillas'ın Eşi Sara Carbonero, Kanser Olduğunu Açıkladı

Porto forması giyen Iker Casillas, 2 hafta önce kalp krizi geçirmiş ve futbol hayatı tehlikeye girmişti. Bir üzücü haber de Casillas'ın eşi Sara Carbonero'dan geldi. Carbonero, Instagram hesabından yumurtalık kanserinden dolayı tedavi gördüğünü söyledi.

"KÖTÜ HUYLU BİR TÜMOR GÖRÜLDÜ"

Güzel sunucu Carbonero, "Bir korkudan düzelmediğimiz zaman, yaşam bizi tekrar şaşırttı. Bu sefer bana, hala yazmakta zorlandığım 6 harften oluşan mutlu söze dokundu. Birkaç gün önce bir incelemede, doktorlar beni kötü huylu bir yumurtalık tümörü olarak gördü ve şimdiden ameliyat oldum. Her şey çok iyi gitti, neyse ki çok erken yakaladık ama karşılık gelen tedaviye devam ederken hala birkaç aydır mücadele ediyorum. Her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Yolun zor olacağını, ama aynı zamanda mutlu sonla biteceğini de biliyorum. Ailemin, arkadaşlarımın ve harika bir sağlık ekibinin desteğini aldım. Bu fırsatı, gazetecilerimden bana her zaman tedavi ettiğiniz saygı ve anlayıştan, özellikle de ben ve ailem için bu zor ve hassas anlarda istemek için alıyorum" notuyla sevenlerine tatsız haberi duyurdu.