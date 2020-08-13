Kahveci esnafı devletten destek bekliyor
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Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan ardından çeşitli hijyen kurallarına uyulması koşuluyla hizmet vermeye başlayan kahvehanelerde esnaf devletten yardım elini uzatmasını istiyor.

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor
13.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:15

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan ardından çeşitli hijyen kurallarına uyulması koşuluyla hizmet vermeye başlayan kahvehanelerde esnaf devletten yardım elini uzatmasını istiyor.

Bandırma'da bulunan 350 kahvehane ve çay ocağının sahibi esnaflar bugünlerde kara kara düşünüyor. Esnaf işlerinin pandemi dönemi öncesindeki hareketliliğine kavuşmasını dilerken, yevmiye usulüyle buralarda çalışan binlerce kişi ise her geçen gün işten çıkarılma korkusuyla yüz yüze.

Bandırma Kahveciler Otelciler Odası Başkanı Ömer Özışıkyıldız, 500 yıllık bir kültürün ürünü olan kahvehanelerin koronavirüs pandemisi sürecinden çok zarar gördüğünü ve son olarak kahvehanelerde müşterilerin yoğun rağbet gösterdiği okey, tavla gibi oyunların yasaklanması ile müşterilerin kahvehanelere gelmemeye başladığını ifade etti.

Özışıkyıldız, " Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için işyerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır" dedi.

"Devletimizden yardım elini uzatmasını bekliyoruz"

Bandırma Kahveciler Otelciler Odası Başkanı Ömer Özışıkyıldız, pandemi sürecinde esnafın uğradığı zarar nedeniyle devletin bu dönemdeki SGK ve vergi ödemelerini almamasını, kira yardımı yapmasını, biriken elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinin yıl sonuna kadar ertelenmesini ve esnafın ekonomik maliyetlerinin giderilmesini talep ederek, "Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmektedir. Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde Devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo vb.oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İlgili Bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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