Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
08.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:24
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Pazarcık ilçesinde 3 ayrı noktada arama yaptı. Aramada, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 4 gram plaka esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili I.H.K. (23), B.Y. (28), A.C. (21) ve H.Ç. (28) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı