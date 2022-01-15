KAĞITHANE'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU 6 KİŞİ, 6 SİLAHLA YAKALANDI - Haberler
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KAĞITHANE'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU 6 KİŞİ, 6 SİLAHLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAĞITHANE'de, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ruhsatsız oldukları anlaşılan 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle, önceki gün ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane'deki adreslerine yapılan baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 108 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 1 kama ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

KAĞITHANE'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU 6 KİŞİ, 6 SİLAHLA YAKALANDI

KAĞITHANE'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU 6 KİŞİ, 6 SİLAHLA YAKALANDI

KAĞITHANE'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU 6 KİŞİ, 6 SİLAHLA YAKALANDI

KAĞITHANE'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU 6 KİŞİ, 6 SİLAHLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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KAĞITHANE'de, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi.

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