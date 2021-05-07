"Kadir Gecesi, Yeni Bir Hayat İçin İlahi Bir Fırsattır"
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"Kadir Gecesi, Yeni Bir Hayat İçin İlahi Bir Fırsattır"

'Kadir Gecesi, Yeni Bir Hayat İçin İlahi Bir Fırsattır'
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İbadetle geçirdiğimiz rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzurunu yaşamaktayız.

Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile birlik beraberliğimizi güçlendirmektedir.

Kadir Gecesi, günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Kadir Gecesi 'ni kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah'tan af dilemeli ve bol dua etmeliyiz. Kur'an gecesi olan bu gecede ibadetlerimizde, yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bu günü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz.

Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz.

Bu vesile ile tüm İslamleminin ve hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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