Japonya ile Filipinler "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" iş birliğini ilerletecek
Japonya ile Filipinler, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi iş birliğinin ilerletilmesinde mutabakata vardı.
Japonya ile Filipinler, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi iş birliğinin ilerletilmesinde mutabakata vardı.
Filipinler Dışişleri Bakanı Teodore Locsin ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Japon Bakan, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüslere şiddetle karşı çıktıklarını kaydetti.
Hayaşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Mindanao Barış Süreci kapsamında Filipinler'e sağlanan desteğin sürdürüleceğini bildirdi.
20 dakika süren görüşmede iki bakan, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik somut iş birliğinin ilerletilmesinde anlaştı.
Görüşmede, Japonya-Filipinler Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında 2+2'li müzakerelerin başlatılması konusu da ele alındı.
Olağan genel seçimler sonrası Kişida Fumio kabinesinde aldığı görevi dolayısıyla Japon mevkidaşını tebrik eden Locsin, iki ülke ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri