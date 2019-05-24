Japonya Dışişleri Bakanından G20 açıklaması

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, liberal uluslararası düzenin sağlanmasının önümüzdeki ay Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nin en önemli gündem maddesi olacağını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono Perşembe günü Paris'te OECD'ye üye ülkelerin iş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle yapılan bir toplantıya katıldı. Toplantıda Kono, uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD-Çin arasında artan ticari ve teknolojik gerilime atıfta bulunan Kono, korumacı eğilimlerin ülkeler arasında gerginlikler oluşturduğunu söyledi.

Önümüzdeki ay Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nin önemine vurgu yapan Kono, zirvenin uluslararası toplumun bir dönüm noktasında olduğu ve uluslararası düzene duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemde gerçekleşeceğini ifade etti. Sistemin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel refah sağladığına dikkat çeken Kono, G20 Zirvesi'nde en büyük önceliklerinin özgür ve adil bir ticaret sistemi dahil olmak üzere liberal uluslararası düzeni desteklemek olduğunu söyledi. - TOKYO

Kaynak: İHA