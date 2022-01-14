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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Kızlan Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Kızlan Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızlan Jandarma Karakolu ekipleri, kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan Kızlan Mahallesi'nde havaların iyice soğuması ve yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları, karakol personeli tarafından mama ile beslendi.

Ekiplerin hayvanlara yiyecek vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SAMSUN

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