İzmir İzmir'de Bayram Sakinliği Hd

İzmir'de bayram sakinliği

İZMİR'in deniz- güneş ve kum tatilinin yaşandığı, Çeşme, Foça, Dikili, Urla, Seferihisar ilçelerinde yoğun kalabalıklar yaşanırken kent merkezi adeta bom kaldı. Kurban Bayramı tatilinde kent merkezinin en işlek caddeleri, meydanlarındaki sakinlik dikkat çekti.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren İzmirliler'in çoğu tatile çıkınca, normal zamanda çok yoğun kalabalıkların yaşandığı kentin en işlek caddeleri, meydanları bayram tatilinde neredeyse boş kaldı. Havadan görüntülerde Alsancak'taki Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarının tamamen boş olduğu görülürken İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı'nda da çok az sayıda kişi yer aldı. Kentin simge meydanında sadece kuş yemi satanlar ile kuşlar kaldı. İzmirliler'in hafta içinde trafik çilesi yaşadığı işe gidiş gelişlerin saatlerce sürdüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise belediye otobüsleri ve resmi araçların dışında taşıt olmaması dikkat çekti. Kentteki diğer cadde ve bulvarların da boş olduğu gözlendi. Sahil kenarlarında ise tatile çıkmayıp, balık tutmayı tercih eden az sayıda vatandaş kaldı.