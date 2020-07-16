İzmir'e şehit ateşi düştü
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İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştüVAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet personeli arasındaki 2 pilottan biri olan komiser yardımcısı 27 yaşındaki Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

16.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:36

İzmir'e şehit ateşi düştü

VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet personeli arasındaki 2 pilottan biri olan komiser yardımcısı 27 yaşındaki Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan pilot komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın şehadet haberi Torbalı'daki baba ocağına tez ulaştı. Bu sabah şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki baba evine gelen Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Emre Balci, şehadet haberini anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay'a verdi.

3.5 AYLIK EVLİYDİ

Oğullarının şehit olduğu haberini alan Güzelay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit pilotun 3.5 aylık evli olduğu, kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, acı haberi alanlar taziye ziyaretine geldi.

Öte yandan, Zakire ve Mustafa Güzelay çifti, şehitler için düzenlenecek törene katılmak için Van'a gitmek üzere yola çıktı.

İzmir'e şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

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