İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs vakası kalmadı İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve infaz kurumlarında koronavirüs hastası tutuklu ve hükümlünün kalmadığı belirtildi.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve infaz kurumlarında koronavirüs hastası tutuklu ve hükümlünün kalmadığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda infaz kurumlarında koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Tutuklu ve hükümlü koronavirüs hastasının kalmadığı ifade edilen açıklamada, "Bugün itibariyle ceza infaz kurumlarımızda kovid-19 vakası bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA