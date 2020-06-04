İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs vakası kalmadı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve infaz kurumlarında koronavirüs hastası tutuklu ve hükümlünün kalmadığı belirtildi.
04.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:41
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve infaz kurumlarında koronavirüs hastası tutuklu ve hükümlünün kalmadığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda infaz kurumlarında koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Tutuklu ve hükümlü koronavirüs hastasının kalmadığı ifade edilen açıklamada, "Bugün itibariyle ceza infaz kurumlarımızda kovid-19 vakası bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: DHA