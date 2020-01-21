İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
Haberler » Güncel » İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü - Haber

İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

21.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:40
İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

'in ilçesinde, tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.


Şaban Bozkurt (57) yönetimindeki 35 KGR 73 plakalı minibüs, İzmir-Çanakkale kara yolu Helvacı Kavşağı'nda, H.V'nin (26) kullandığı 33 BDD 53 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, refüjdeki ağaca çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü H.V. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler