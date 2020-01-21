İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde, tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Şaban Bozkurt (57) yönetimindeki 35 KGR 73 plakalı minibüs, İzmir-Çanakkale kara yolu Helvacı Kavşağı'nda, H.V'nin (26) kullandığı 33 BDD 53 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, refüjdeki ağaca çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü H.V. ise gözaltına alındı.