Kamuda tasarruf paketinde hangi önlemler yer alıyor? Bakan Şimşek açıklama yaptı mı?
Kamuda uygulanacak olan tasarruf paketi ve bu pakette yer alan önlemler merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Bakan Şimşek bir açıklama yaptı. Bakanın açıklamaları ve tasarruf paketinin detayları hakkında bilgi almak için haberi okuyunuz.
Kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar personel alımı yapılacağını ifade etti. Kamuda tasarruf paketinde hangi önlemler yer alıyor? Bakan Şimşek açıklama yaptı mı?
KAMUDA TASARRUF PAKETİNDE HANGİ ÖNLEMLER YER ALIYOR?
Bakan Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları;
En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz. TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tane husus var. Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz. Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.
KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU
Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.
3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK
Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması
Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı
Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi
İDARİ YAPILANMADA DÜZENLEME
İdari genişlemenin sınırlandırılması
Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
Tüm taşra teşkilatının (Bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi
Kamuda Tasarruf - Hizmet İçi Eğitim/Yurtdışı geçici görevler
Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması
ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR
Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.
ÖDENEKLERDE KESİNTİYE GİDİLİYOR
Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak. Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.
KAMUDA İSTİHDAMA SINIRLAMA
Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlayacağız. Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak. 3 yıl boyunda emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.
HABERLEŞME
E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;
"Yaklaşık 65 yıldır ülkemizde tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında kontrol sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükumetler döneminde ise değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur. En sonuncusu 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan bu genelgeler ile kamu harcamaları belli kurallara bağlanmıştır. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
16 Nisan Kabine Toplantısı akabinde Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Programımızın güçlendirilmesi doğrultusunda kamuda tasarruf artışı, yatırımların önceliklendirilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması hususlarını ifade etmişlerdir. 6 Mayıs Kabine Toplantısı akabinde 'Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurtdışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda' tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını ve bu yönde gerekli talimatları verdiklerini belirtmişlerdir.
7 Mayıs tarihinde sosyal medya kanalıyla yaptıkları paylaşımda ise "bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken, diğer taraftan içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edecek, daha az kaynak kullanarak daha fazla etkide bulunacak projelere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmışlardır. Birazdan sunulacak olan çalışmamız ilgili tüm kurumlarımızın katkısı sonucunda bu talimatın tekemmül ettirilmesi ile oluşturulmuştur."