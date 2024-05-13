KIZILCIK ŞERBETİ son bölümde ne oldu? #128250 Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm fragmanı yayındandı mı?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 62. Bölümünde; Doğa ve Giray'ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır. Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay'dan çanta konusunun intikamını alacaktır. Kıvılcım'ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım'ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım'ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır. Doğa ve Giray ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir. Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünal ailesi ile yakınlaşmaya başlar. Bu konuda tek rahatsız olan kişi Fatih ve onun rahatsızlığını kafasına takan Görkem olacaktır. Fatih'in duyguları konusunda amcasından akıl alması, Ömer'in yeğenini yönlendirmesi Görkem'i çileden çıkaracak, Ömer'le buluşmak istemesi ise bambaşka sorunların başlamasına neden olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Ahmet Mümtaz Taylan

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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