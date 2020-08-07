İyilik Akımı projesini başlatan iş adamı Yılmaz bu kez de "İyilik yap" şarkısı ile gündemde Sosyal medyada yaptığı 'iyilik' videoları ile tanınan İyilik Akımı Derneği'ni kuran iş adamı İbrahim Yılmaz, bu kez de çektiği klip ile gündeme geldi.

Sosyal medyada yaptığı 'iyilik' videoları ile tanınan İyilik Akımı Derneği'ni kuran iş adamı İbrahim Yılmaz, bu kez de çektiği klip ile gündeme geldi. "İyilik yap" isimli şarkısına klip çeken Yılmaz, büyük beğeni topladı.

"İyilik Akımı" projesini başlatan ve ardından "İyilik Akımı Derneği"ni kuran iş adamı İbrahim Yılmaz, bir seyyar satıcının elinde kalan bütün simitleri satın alarak sosyal medyada fenomen haline geldi. Ünlü iş adamı bu kez de yaptığı şarkı ile sosyal medyada gündem oldu.

Seslendirdiği "İyilik yap" isimli şarkıya klip çeken Yılmaz, büyük beğeni topladı.

Ticari bir beklentisinin olmadığını açıklayan Yılmaz, klipten elde edilecek gelirin "İyilik Akımı Derneği"ne bağışlanacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA