TFF Başkan Adayı Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış kaç yaşında ve nereli? soruları gündeme geliyor. TFF başkanlık seçimleri için iş insanı Erdal Alkış aday olduğunu duyurdu. Peki, TFF Başkan Adayı Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış kaç yaşında ve nereli?

ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğmuştur. İşletme eğitimi almış olan Alkış, genç yaşlardan itibaren iş dünyasında aktif olarak yer almıştır.

1986 yılında Kayseri'de kendi şirketini kuran Erdal Alkış, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermiştir. Kendi işini yöneten Alkış'ın ilgi alanları arasında teknoloji, tarım, çevre, futbol yöneticiliği, havaalanı-deniz limanı işletmeciliği ve enerji sektörü bulunmaktadır.

Erdal Alkış

2002 genel seçimleri ve 2004 yerel seçimleri sırasında AK Parti Seçim Koordinasyonunu üstlenen Alkış, 2002 seçim çalışmalarını konu alan "İlk 45 Gün" adlı bir anı kitabı da yazmıştır.

Aynı zamanda Türk-Hint İş Konseyi'nin eski başkanı olan Erdal Alkış, geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için resmi olarak adaylık başvurusunda bulunmuştur.

Çocukluk ideallerinden biri olan Kafkas Göçü ile ilgili bir sinema filmi yapmak isteyen Alkış, Çerkes kökenlidir ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Rusça, İngilizce, Arapça ve Çerkesçe dillerini bilmektedir.

TFF BAŞKANLIĞINA ERDAL ALKIŞ ADAY OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimi için iş insanı Erdal Alkış adaylığını resmen açıkladı. Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir" dedi.

Alkış açıklamasında, "Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir." şeklinde devam eden Alkış, şunları kaydetti, "Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.