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Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi: Kocaelispor Başkanı Durul'un bildirisi kitap olarak basılacak

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Kocaelispor Başkanı ve İş Adamı Recep Durul, ICOFESP Uluslararası Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı. 14 ülkeden bilim insanının katıldığı kongrede Durul'un sunumu kabul edildi ve kitap olarak basılmak üzere kongrede yerini aldı.

Kocaelispor Başkanı ve İş Adamı Recep Durul, ICOFESP Uluslararası Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı. 14 ülkeden bilim insanının katıldığı kongreye 150 civarı bilimsel bildiri gönderildi ve bunlardan 90 tanesi kabul edildi. Durul'un inovasyonların ihracat şirketleri performansları üzerindeki etkilerini konu alan sunumu da kabul edilenler arasında yerini aldı ve kitap olarak basılmasına karar verildi.

FİNANS KONGRESİNE YOĞUN İLGİ

Kongre, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Kırklareli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ortaklığıyla birçok yerli ve yabancı üniversitenin destekleriyle gerçekleştirildi. Durul'un kongreye katılımı ilgi ve takdirle karşılandı. kongreye Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, International Balkan Universittesi, Final International Üniversitesi, Azerbaijan Üniversitesi, Kyrgyz-Turkish Manas Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kolegji Biznesi Üniversitesi gibi yerli ve yabancı üniversitelerin yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu da destek sağladı.

Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi: Kocaeli Spor Başkanı Durul'un bildirisi kitap olarak basılacak

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER KİTAP OLARAK BASILACAK

Finans dünyasında ICOFESP uluslararası Kongresine 150 civarı bilimsel bildiri gönderildi ve bu bildirilerin 90 tanesi kabul edildi. Kabul edilen sunumlar uluslararası kitap formatında basılmak üzere kongrede yerini aldı. Recep Durul'un hazırlamış olduğu bildiri de kabul edilen bildiriler arasında yer almayı başardı.

Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi: Kocaeli Spor Başkanı Durul'un bildirisi kitap olarak basılacak

RECEP DURUL'DAN TEŞEKKÜR

Sunumun ardından katılımcıların ilgiyle takip ettiği soru-cevap oturumunda Durul, katılımcıların merak ettikleri konuları cevaplandırdı. Durul, "Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) adlı uluslararası kongreye katılarak İngilizce bilimsel bir bildiri sunumu gerçekleştirdik. Çok verimli geçen kongre sonunda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. sayın Naci Çağlar'a, tüm akademisyen arkadaşlarıma, katılımcılara ve şahsıma teşekkür belgesi takdim eden Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Rengin Ak'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ferhat Uras:

Helal olsun, gönülden tebrik ediyorum sizi.

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