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Batman'da Dereveri Aşireti Derneği İftar Yemeğinde Buluştu

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Batman'da faaliyet gösteren Dereveri Aşireti Derneği üyeleri, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeği sonrası konuşan iş adamı Esat Ekremoğlu, Dereveri Aşireti Derneği olarak iftarda bir araya geldiklerini belirtti. Akrabalık bağlarını pekiştirdiklerini, dayanışma ve paylaşmanın örneğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekremoğlu, "Platformumuzun amacı sesimizi duyurmak, platformumuzu yükseltmek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirip sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız müddetçe inşallah çok güzel yerlere geleceğiz. Burada çok değerli büyüklerimiz var. Amacımız platformumuzu tanıtmak ve büyüklerimizle bir araya gelmektir. Biz her zaman büyüklerimize saygı, küçüklerimize de sevgi gösterdik. Dereveri Derneği'ne bağlı 16 köyümüz vardır. Önümüzdeki günlerde daha güzel programlarla bir araya geleceğiz inşallah. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Dereveri Derneği'ni daha güzel yerlere getirmek için elimizden gelen imkanın tamamını sağlayacağız inşallah" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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