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Leylekler yeni yuvalarına kavuştu

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Bolu'da rüzgar sebebiyle devrilen leylek yuvasının yerine iş adamı tarafından yenisi yaptırıldı. Ekipler tarafından yeni yuva elektrik direğine yerleştirildi.

Leylekler yeni yuvalarına kavuştu

BOLU - Bolu'da rüzgar sebebiyle devrilen leylek yuvasının yerine iş adamı tarafından yenisi yaptırıldı. Ekipler tarafından yeni yuva elektrik direğine yerleştirildi.

Bolu'da merkeze bağlı Yeni Akçakavak köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle geçtiğimiz aylarda elektrik direğinde bulunan leylek yuvası düştü. Yuvanın dağıldığını fark eden fabrika çalışanları durumu iş adamı Haluk Işın'a anlattı. Haluk Işın, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temas kurarak yeni bir leylek yuvası yaptırabileceğini ifade etti. Haluk Işın tarafından leylekler için yeni bir yuva yaptırıldı. SEDAŞ Bolu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin teknik destekleriyle milli parklar ekipleri Akçakavak köyüne geldi. Yeni yapılan leylek yuvası yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından direğe yerleştirildi.

Ayrıca leylek yuvasına gözlem yapılabilmesi adına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce fotokapan konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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